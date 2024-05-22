GTA V|.. طريقة استخدام شفرات جاتا فايس سيتي 2024 بعد التحديث الأخير للأسلحة والسيارات والقيادة

تعتبر لعبة جاتا فايس سيتي من أفضل ألعاب السلسلة، وبالجزء السادس منها ستكون اللعبة بمدينة فايس سيتي بميامي فلوريدا، وتعتبر تلك المدينة هي مدينة البغضاء، ولكن مع عودة الجزء السادس من لعبة جاتا وبنفس المدينة للعبة الأصلية، يجعلنا نشعر بالماضي ونحن لطفولتنا، وللتعرف على جميع شفرات اللعبة بالتفصيل تابع معنا السطور التالية.

طريقة استخدام شفرات جاتا فايس سيتي

تستطيع إدخال شفرات جاتا فايس سيتي، بطريقة بسيطة جداً، وهي كالتالي:

لن تحتاج لبرامج أخرى حتى تتمكن من إدخال الشفرات.

افتح اللعبة على الكمبيوتر ومن ثم قم بإدخال الشفرات.

ورغم اختلاف الشفرات بكل نسخة إلا أن طريقة إدخالها واحدة وبسيطة جداً، فقط قم بكتابة الشفرة بترتيبها الذي سنذكره باستخدام أزرار لوحة المفاتيح أثناء لعبك دون وجود أي مشكلات.

ما هي شفرات جاتا فايس؟

يذكر ان استخدامك لتلك الشفرات سيحرمك من الحصول على أي جوائز رسمية تحققها من اللعبة، كما أن هناك بعض الشفرات التي تم إلغاؤها تماماً بالنسخة المحسنة من اللعبة، وتلك الشفرات لجهاز الكمبيوتر كالتالي: