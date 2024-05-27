“عبر موقع نتائجنا”.. خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب السادس الابتدائي بالعراق الدور الأول في جميع المحافظات 

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج طلاب السادس الابتدائي 2024، وذلك بعد تزايد معدل البحث عن هذه النتائج، علاوة على ذلك أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن اكتمال حصر وتصحيح جميع أوراق الطلاب، ولم يتبقى سواء رفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وأيضًا موقع نتائجنا التابع للوزارة.

نتائج طلاب السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2024

تم الإعلان عن انتهاء جميع اللجان من نتائج طلاب السادس الابتدائي للدور الأول، حيث بإمكانك الاستعلام عن هذه النتائج من خلال السير على الخطوات التالية:

في البداية ينبغي الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة نتائجنا.

الضغط على خيار المحافظة وحدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

كتابة الاسم والرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

انقر على أيقونة “تحميل النتائج”.

فتح الملف، ومن ثم البحث باستخدام اسم الطالب والرقم الامتحاني عن النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في بابل

هناك بعض الخطوات التي ينبغي السير عليها عند الاستعلام عن نتائج طلاب السادس الابتدائي وهي كالتالي:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

وضع رقم التحقق العشوائي المطلوب.

إدراج رمز التحقق، وهذه. الخطوات للتأكد من أن الشخص الذي يرغب في الدخول إلى الموقع ليس روبوت.

الضغط على خيار “نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي“.

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة من اسم ورقم امتحاني.

الضغط على خيار “استظهار النتيجة”.

وبتلك الخطوات ستجد أمامك نتيجة الاستعلام.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية طالبت من جميع الطلاب التحلي بالصبر والهدوء، ومتابعة كل المستجدات عبر الموقع الرسمي للوزارة، وطالبتهم أيضًا بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تنشر في بعض المواقع، وأن كافة الأخبار تنشر عبر مواقعها الرسمية، لذلك لا بد من أن يتابع الطالب وولي الأمر كل ما تنشره الوزارة.