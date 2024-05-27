“وزارة العمل” تكشف خبر حزين لجميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية حول الوجبة السابعة 2024

تزايدت عمليات البحث بشكل كبير حول عدم صدور كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، التي تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات، بالإضافة إلى هذه الوجبة تضمن عدد كبير من الأشخاص المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم المادي، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أقرت سبب تأخير إعلان الوجبة السابعة حتى الأن، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

عدم صدور كشوفات المشمولين بالوجبة السابعة

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن سبب عدم صدور الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، هو أن الطلبات مازالت قيد عملية التصحيح والمراجعة الدقيقة، بالإضافة على دخول دفعات أخرون ضمن هذه الوجبة، وجاري الإنتهاء منها في أقرب وقت، ولذلك فتم تأخير صدور الوجبة السابعة حتى الأن، لحين الإنتهاء الخاصة بإصدارها أمام كافة المستفيدين في محافظات العراق، تزامنًا مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها وحرص حكومة العراق على دعمها إلى جميع المواطنين من خلال هذه البرامج.

كيفية استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وتتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، وفقًا لما يلي:-