اعرف ازاي تدك الخصوم.. تنزيل وإنشاء حساب في ببجي موبايل PUBG Mobile 2024 في دقيقة فقط

تم طرح التحديث الجديد من لعبة ببجي منذ أيام قليلة ومنذ أن تم طرح هذا التحديث رغب الكثير في معرفة خطوات التحديث، كما أن الشركة المطورة نوهت حول ضرورة البدء في استقبال التحديث الجديد حتى يستمتع اللاعب بالإضافات الحديثة التي تسهل من فوزه بالمباراة، وإلى الراغبين في معرفة خطوات استقبال تحديث ببجي عليهم متابعة الفقرات القادمة للتعرف على خطوات استقبال التحديث، وفي حالة الرغبة في تنزيل اللعبة من البداية نوافيكم المعلومات الكاملة.

نزل ببجي موبايل التحديث الجديد

بخطوات بسيطة تستطيع استقبال التحديث الجديد من لعبة ببجي بكل سهولة من خلال متابعة النقاط التالية:

الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بهاتفك والذي قد يكون جوجل بلاي بالنسبة إلى هواتف أندرويد أو أب ستور بالنسبة إلى هواتف ios.

بعد أن قمت بتسجيل الدخول داخل المتجر عن طريق حساب جوجل تقوم بالبحث عن لعبة ببجي.

تظهر لك أيقونة اللعبة في نتائج البحث الأولى.

نقوم بالنقر عليها ثم تظهر لك الصفحة الخاصة باللعبة تقوم بالنقر على زر تحديث.

في حالة أن اللعبة غير متواجدة على الهاتف تقوم بإعادة الخطوات الماضية ولكن يتم النقر على زر تنزيل.

تنتظر عدة دقائق حتى تنتهي عملية التحميل أو التحديث.

ثم تقوم بفتح اللعبة وإعادة تسجيل الدخول ومن ثم رؤية كافة التحديثات المضافة مؤخرا.

كيفية إنشاء حساب داخل ببجي

إلى الراغبين في البدء في خوض تجربة لعب مميزة داخل ببجي تستطيع اتباع الخطوات التالية: