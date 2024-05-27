رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر نتيجة نت

برقم الجلوس، بدأت أعمال الكنترول في كافة المحافظات، بما فيها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج وأسيوط وبني سويف والمنيا، منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الماضي. يُتوقع أن تستغرق هذه العمليات عدة أيام، وبعد اكتمالها في كل محافظة، سيتم رفع النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم أو عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة المعنية، لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور بكل سهولة.

نتائج الشهادة الاعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تابعت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لحظة بلحظة عبر غرف عمليات منتشرة في جميع المديريات التعليمية حيث تهدف هذه الغرف إلى التعامل السريع مع أي تجاوزات داخل اللجان أو شكاوى الطلاب وأوضحت الوزارة أن عمل غرف العمليات لا يقتصر على اللجان فقط بل يشمل أيضًا متابعة سير التصحيح داخل جميع مراكز التصحيح لضمان الالتزام بتعليمات الوزارة وتدقيق أوراق الإجابات بواسطة أكثر من مصحح. يتم إعلان النتائج بشكل منفصل في كل محافظة بعد انتهاء أعمال الكنترول وتجهيز كشوفات النتائج.

كيفية الحصول على النتائج برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة النتائج إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة بمجرد توقيع كشوفات النتائج من المحافظ لعرض النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية: