“كلها بين ايديك” تردد قنوات الأطفال 2024 الجديد [وناسة – طيور الجنة – كراميش – ماجد] على النايل سات

تردد قنوات الأطفال 2024، من أكثر يتم البحث عنه بكثرة في هذه الأيام وهذا لأن الأطفال قد أنهوا دراستهم في العام الحالي، وبدأت العطلة الصيفية معهم ولهذا نجد أنه من الممتع مشاهدة التلفاز والاستمتاع بقنوات الكرتون مثل ماجد كيدز، وسبيستون، وقنوات الأغاني الخاصة بالأطفال مثل طيور الجنة ووناسة وكراميش وغيرها الكثير، ومع التحديثات المستمرة لترددات هذه القنوات أصبح من الضروري معرفة أخر تحديث لتحميل القناة، والتأكد من عملها دون تقطيع في البث أو ضعف في جودة العرض، وسوف نقوم بذكر ترددات بعض القنوات التي يفضلها الأطفال في الأسطر القادمة.

تردد قنوات الأطفال 2024 الجديد

يبحث العديد من أولياء الأمور خاصة المشغولين منهم عن تردد قنوات الأطفال 2024 التي من خلالها يمكنهم ترك أبنائهم أمام شاشة التلفاز مطمئنين، والقيام بتأدية أعمالهم، حيث أن معظم الأطفال يفضلون مشاهدة القنوات المسلية، والاستمتاع بترديد الأناشيد الممتعة، ويعتبر من أهم قنوات الأطفال التالي:

قناة سبيستون للأطفال، والتردد هو 11785 – عامودي V – تصحيح الخطأ 5/6 – ترميز 27500.

تردد قناة وناسة للاطفال هو 11430 – V عمودي – 5/6 – 27500.

للاطفال هو 11430 – V عمودي – 5/6 – 27500. تردد قناة كوكي كيدز هو 11602 باستقطاب H أفقي – 27500 – 3/4.

قناة سمسم للأطفال تردد القناة 11334 على استقطاب أفقي H – ترميز 27500 – 6/5.

أما عن القناة الأشهر وهي طيور الجنة فيكون التردد كالآتي: 11274 – 27500 – 4/3 – أفقي H.

تردد قناة تنة ورنة 11853 – عامودي V – ترميز 27500 – 3/4.

وتردد قناة كراميش للأطفال على تردد 11430 – V – 5/6 – 202700.

**يرجى العلم أن جميع هذه الترددات على القمر الصناعي نايل سات.

تحميل قنوات الأطفال على شاشة التلفاز

بعد أن تعرفنا على تردد قنوات الأطفال 2024 الجديدة، ننتقل للحديث عن طريقة تحميل القنوات على التلفاز حيث يمكن تحميلها من خلال اتباع الخطوات التالية: