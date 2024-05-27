الحلقة 162 قيامة عثمان.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162 مترجمة عبر قناة الفجر والقنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 ينتظرها ملايين المتابعين ويتحدثون عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاع الموسم الخامس من هذا العمل التاريخي أن ينال اعجاب الكثيرين، كما أنه يركز على العديد من التفاصيل البارزة لهذه الفترة الزمنية، وتزداد شعبية المسلسل في بلاد العرب والغرب، ولهذا يهتم عدد كبير من المتابعين في التعرف على مواعيد عرض الحلقات والقنوات الناقلة لها لمتابعة أحداثه المثيرة والغامضة، وفي السطور التالية نعرفكم على أهم التفاصيل الخاصة بهذا المسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162

ينتظر المتابعين على أحر موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162، حيث تمكن هذا العمل التاريخي الدرامي أن يحقق أعلى نسب المشاهدات التي تجاوزت 4 مليون مشاهدة في وقت قصير جدًا، ويتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ويمكن مشاهدة حلقاته من خلال قناة آي تي في وهي قناة تركية، او مشاهدته مترجم عبر قناة الفجر الجزائرية، وسوف تعرض الحلقة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتم فيها استكمال الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة الماضية التي سعى فيها المؤسس للقيام بحرب على البيزنطيين، كما يهدد اروهان يعقوب بقوة ويؤكد له أنه لن يتساهل معه وأنه لن يسمح بأن تكون زوجته عرضة للخطر مرة ثانية، كما أعلن المؤسس عن انتصاره وأخبر قبيلته بأن السوق الحدودي أصبح ملكًا لهم، وتتضمن الحلقة الجديدة العديد من المفاجآت المثيرة ولهذا يزداد شغف المشاهدين لمتابعة اخر احداث القصة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162

تستطيع مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162 من خلال القنوات التي ذكرناها بالأعلى، وتعرض حلقة واحدة منه اسبوعيًا وتبلغ مدة الحلقة الواحدة 120 دقيقة، وتذاع حلقاته في يوم الأربعاء أي أن الحلقة القادمة سيتم عرضها في يوم 29 مايو 2024م على شاشة قناة اي تي في التركية، وتستطيع مشاهدة الحلقات بالترجمة العربية في يوم الخميس الموافق 30 مايو عند تمام الساعة 11:00 مساء على قناة الفجر الجزائرية، ويتم عرض إعادة الحلقة في يوم الجمعة، وتردد القناة هو 12034 معدل الترميز 27500 استقطاب أفقي.