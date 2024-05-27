“مبروووك للناجحين” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس “نتيجة نت”

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات بالكثير من محافظات الجمهورية،ويشعر طلاب الإعدادية بحالة من القلق الشديد بسبب ظهور النتيجة كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب والتي يجب أن يحصد فيها أعلى الدرجات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة …..

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لجميع المواد الخاصة بالشهادة الإعدادية، وأشار مصدر مسؤول إلى أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة من خلال اتباع الخطوات التالية ….

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإنترنت.

ثم ادخل على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024.

ثم ادخل رقم جلوس الطالب.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

أما إذا لم تظهر النتيجة يجب الرجوع إلى المدرسة التابع لها الطالب.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات التابعة للمحافظة، وأشارت إلى أن الامتحانات انتهت يوم الخميس الماضي دون حدوث أي مشاكل سواء من أسئلة الامتحانات أو من الطلاب ، وأكد عدد كبير من الطلاب أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد أي مشاكل وتقدم محافظ القاهرة بأرق التهاني للطلاب وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.