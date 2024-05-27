امتلك سيارة جديدة بدون مقدم وبالتقسيط على 10 سنوات .. من هنا تعرف على التفاصيل كاملة

تعتبر مبادرة بنك مصر لتقديم قروض لشراء السيارات جديدة استجابة جيدة لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم، فعروض القروض التي تقدمها البنوك تلعب دورًا مهمًا في تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم، خاصة فيما يتعلق بامتلاك سيارة تلبي احتياجاتهم اليومية وتوفير قروض السيارات بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة يمكن أن يخفف من عبء الشراء على المستفيدين ويسهل عليهم تحمل التكاليف على المدى الطويل، كما أن تبسيط الإجراءات وسرعة التنفيذ يمكن أن تجعل العملية أكثر يسرًا وسلاسة للعملاء، ومن المهم أن يتمتع الشباب بإمكانية الوصول إلى معلومات شفافة وواضحة حول شروط وأحكام القروض المقدمة لهم، بما في ذلك الفوائد والرسوم وشروط السداد، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الأمثل بناءً على ظروفهم المالية الفردية وقدرتهم على التسديد.

تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمة قرض السيارة بشروط ميسرة وموثوقة، مع العديد من المزايا التي تجعل العملية ميسرة للعملاء، وتوفير قرض يصل إلى 100% من قيمة السيارة مع إمكانية تمويله على مدى فترة تصل إلى 120 شهرًا يعطي العملاء مرونة كبيرة في السداد، كما يُحسن توفير التأمين المجاني على الحياة طوال فترة القرض الثقة للعملاء، ويمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة، مما يزيد من مرونة استخدام السيارة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر البنك إمكانية تمويل السيارات المستعملة،

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

إليك أهم الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة.