أسعار سيارات نيسان قشقاي 2025 في السوق المصري

تعتبر سيارات نيسان قشقاي 2025 من الطرازات الشهيرة التي حظيت بتحديثات ملحوظة في السوق المصري، ومن بين أبرز التغييرات التي طرأت عليها نظام رصد النقاط العمياء و هذا النظام يعمل على زيادة سلامة السائقين عن طريق رصد النقاط العمياء وتحذيرهم من وجود مركبات أخرى في منطقة النقاط العمياء، مما يساهم في تقليل حوادث الانحراف والتصادمات وشاحن لاسلكي للهواتف والأجهزة الذكية، وتم تجهيز نيسان قشقاي 2025 بشاحن لاسلكي يتيح للسائقين والركاب شحن هواتفهم وأجهزتهم الذكية بكل سهولة وراحة دون الحاجة إلى استخدام كابلات، وهذه التحديثات تعزز من تجربة القيادة وتجعل سيارات نيسان قشقاي 2025 خيارًا ممتازًا للمستهلكين الذين يبحثون عن التقنيات الحديثة والسلامة في السيارات.

سيارات نيسان قشقاي موديل 2025

إليكم أسعار ومواصفات سيارات نيسان قشقاي موديل 2025 في السوق المحلي:

فئة أكسنتا: يبلغ سعرها نحو مليون و406 آلاف جنيه.

فئة تكنا: تأتي بسعر يبلغ مليون و477 ألف جنيه.

فئة تكنا لونين: يصل سعرها إلى مليون و482 ألف جنيه.

مواصفات سيارات نيسان قشقاي 2025