“هسة الان” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محافظات العراق

أصبحت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، قيد عملية الإنتهاء من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظات العراق، حيث إن هذا البرنامج يضم عدد كبير من المواطنين الأكثر احتياجًا والمتعثرين في سبيل توفير الدعم المادي الملائم لهم، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بإستقبال كل هذه الطلبات الراغبة في الحصول على الدعم، والعمل على مراجعتها بشكل واضح ودقيق لضمان قبول ما هو مستحق منهم للحصول على الدعم الشهري المقدم.

كيفية استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية

ولكي تقوم بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، عقب صدورها مباشرة في محافظات العراق، عليك اتباع الخطوات التالية:-

أن تذهب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

ليتم اختيار الدفعة والوجبة التي عليها الدور.

بعدها يمكنك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن المتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة ومعرفة التي تم قبولهم.

شروط القبول الرعاية الاجتماعية

أما عن شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، لابد من اتباع التالي:-