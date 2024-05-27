تعرف على موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو 2024 وخطوات الاستعلام عن الأهلية والفئات المستحقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو 2024، التي تسعى من خلاله الحكومة السعودية على تقديم الدعم الكافي لعدد كبير من المواطنين السعوديين من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف حساب المواطن شهر يونيو 2024 والفئات المستحقة.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو 2024

حيث أكدت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية عن موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو 2024 قبل حلول عيد الأضحى المبارك وكالعادة يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، وإذا صادف وإن كان هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف ، وقد أعلنت وزارة الموارد انه من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن لشهر يونيو في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 .

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445

وأعلنت وزارة الموارد عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أهلية حساب المواطن والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية .

حدد خدمة دراسة الأهلية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتائج الأهلية واستحقاق دعم حساب المواطن.

من هي الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن

وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن تحديد عن من الفئات المستحقة لحساب المواطن وهم: