“التفاصيل من هنا” .. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى تعرف على أسعار الأضاحي في مصر 2024 | وسعر الأغنام مفاجأة

تشهد أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024 تباينًا ملحوظًا نتيجة لعوامل متعددة، منها زيادة تكلفة تربية المواشي وارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجه الأنظار نحو أسعار الأضاحي، وسنقدم لكم نظرة عامة على الأسعار المتوقعة لمختلف أنواع المواشي، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة التي يجب الانتباه إليها عند شراء الأضحية.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

الأغنام والماعز

تتراوح أسعار الأغنام بين 4000 جنيه و7000 جنيه حسب الوزن والنوع.

تتراوح أسعار الماعز بين 3500 جنيه و6500 جنيه حسب الوزن والنوع.

العجول

تتراوح أسعار العجول الصغيرة بين 20,000 جنيه و30,000 جنيه.

تتراوح أسعار العجول الكبيرة بين 40,000 جنيه و60,000 جنيه حسب الوزن والنوع.

الأبقار

تتراوح أسعار الأبقار الصغيرة بين 25,000 جنيه و35,000 جنيه.

تتراوح أسعار الأبقار الكبيرة بين 50,000 جنيه و70,000 جنيه حسب الوزن والنوع.

نصائح عند شراء أضحية عيد الأضحى

التأكد من صحة الأضحية

يجب اختيار الأضحية التي تظهر بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض أو إصابات.

تأكد من أن العيون صافية والجلد ناعم ولامع.

التأكد من عمر الأضحية

يجب أن يكون عمر الأضحية مناسبًا للذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

العمر المناسب للأغنام ستة أشهر على الأقل، وللماعز سنة، وللأبقار والعجول سنتين.

الشراء من مصادر موثوقة

يفضل شراء الأضاحي من التجار المعروفين أو من المزارع المعروفة بجودة مواشيها والتزامها بالمعايير الصحية.

التحقق من الوزن

يجب وزن الأضحية للتأكد من أنها تزن ما يكفي. يعتبر الوزن عاملًا هامًا في تحديد السعر وقيمة الأضحية.

المقارنة بين الأسعار

يفضل مقارنة الأسعار بين عدة تجار أو مزارع للحصول على أفضل سعر ممكن للأضحية.

التحقق من الأوراق الصحية