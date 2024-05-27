“مبروووك للجميع” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي البصرة الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي البصرة الدور الأول 2024، يعيش طلبة وطالبات السادس الابتدائي حالة من القلق الشديد بسبب تأخر الإعلان عن نتائجهم على الرغم من ظهور النتيجة في الكثير من المحافظات العراقية، وكان مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالبصرة قد أكد أن سبب تأخير الإعلان عن النتيجة هو اهتمام الوزارة بمراجعة أعمال التصحيح ومراجعة عملية رصد الدرجات وتجميعها حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي البصرة الدور الأول 2024 .

موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي البصرة الدور الأول 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي البصرة الدور الأول 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة تسهيلاً على عدد كبير من الطلاب خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة إلى أنها كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة، هذا بالإضافة إلى متابعة عملية الرصد لتتأكد أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة دون زيادة أو نقصان.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي البصرة الدور الأول 2024

وأكدت وزارة التعليم العراقية أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على النتائج بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية :