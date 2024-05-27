استقبل الان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية وإشارة قوية

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الفضائية التي تعمل على جذب ملايين المتابعين والمشاهدين، فضلاً عن أن القناة تستهدف فئة الأطفال التي بدأت منذ عام 2008، في إذاعة محتوى ترفيهي وجذاب مما يُساعد في تسلية الأطفال، بالإضافة إلى أن تردد القناة يتم عرضها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات او العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة طيور الجنة 2024

حصلت قناة طيور الجنة مؤخرًا على العديد من المشاهدات والمتابعين، مما عملت على ضجة كبيرة في العالم العربي، ويمكنك ضبط القناة وتنزيلها على جهاز الاستقبال، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11274.

معدل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة فهو 27500.

استقطاب قناة طيور الجنة فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تحديث تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 العرب سات

أما عن المعلومات الخاصة بقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية التي منها العرب سات، لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال والكرتون، المتمثلة في البرامج والأفلام والمسلسلات وغيرها من المحتوى الأخر، كما يلي:-