“عيالك مش حيبطلوا يطلبوها” طريقة عمل كيكة البرتقال بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل كيكة البرتقال هي واحدة من أشهى وأبسط الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، حيث تتميز بنكهتها الحمضية المنعشة وقوامها الرطب اللذيذ، مما يجعلها خيار مثالي لجميع المناسبات، سواء كنت تفضلين الكيكة التقليدية بنكهة البرتقال أو تودين تجربة إضافة لمسة من الشوكولاتة للحصول على مذاق مختلف، فإن كيكة البرتقال تجمع بين السهولة في التحضير والمذاق الرائع الذي يعشقه الجميع، في هذا المقال، سنتعرف على طريقتين مميزتين لتحضير كيكة البرتقال، لنمنحك تنوعًا في الاختيار بين الطعم الكلاسيكي والطعم المعزز بالشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة البرتقال التقليدية

المكونات:

2 كوب من الدقيق

1 كوب من السكر

1 كوب من عصير البرتقال الطازج

1/2 كوب من الزيت النباتي

4 بيضات

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

قشر برتقالة واحدة مبشور

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة. في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر حتى يصبح الخليط ناعم وكريمي. أضيفي الزيت وعصير البرتقال والفانيليا وقشر البرتقال المبشور إلى الخليط. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر. أضيفي الخليط الجاف إلى الخليط الرطب بشكل تدريجي. اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون أو مبطن بورق الزبدة. اخبزي الكيكة في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-35 دقيقة. اتركي الكيكة لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

طريقة عمل كيكة البرتقال بالشوكولاتة

المكونات:

2 كوب من الدقيق

1 كوب من السكر

1 كوب من عصير البرتقال الطازج

1/2 كوب من الزيت النباتي

4 بيضات

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

قشر برتقالة واحدة مبشور

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1/2 كوب من الشوكولاتة الداكنة المذابة

1/4 كوب من مسحوق الكاكاو

طريقة التحضير: