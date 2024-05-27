ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول الان 2024 جميع المحافظات

أصبحت نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، بين جميع الطلبة والطالبات الراغبين في الإطلاع على نتائجهم، بالإضافة إلى أن العديد من مديريات التربية تبذل قصارى جهدها، لكي يتم الإعلان عن باقي المحافظات في أقرب وقت وحتى يتعرف عليه كافة الطلاب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

وتتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق بمختلف المحافظات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التقدم إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني فيما بعد.

القيام بإختيار المرحلة الدراسية التي عليها الدور.

ليتم بعد ذلك تحديد المحافظة والدور التي ترغب في الإستعلام عنه.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من معرفة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

موعد انتهاء امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، انتهت يوم 19 مايو 2024، لكي تُصبح أمام جميع الطلبة والطالبات إمكانية الإطلا على النتائج، التي ظهرت بداية 22 مايو 2024 في العديد من المدن والمحافظات، ولم يتبق سوى محافظات قليلة لم يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بهم التي من المتوقع صدورها في أقرب وقت وحتى يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات في هذه المرحلة.