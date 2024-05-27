الأرخص والأفضل من ريملي .. مواصفات هاتف Realme c67 5g الجديد وسعره في الأسواق.. جوال رخيص بإمكانيات جبارة

‏هاتف Realme c67 5g، دائمًا ما تحرص شركة ريلمي الخاصة بإطلاق الهواتف المختلفة على إطلاق مجموعة من الأنواع التي تتناسب مع كافة الفئات ولذلك قامت بإطلاق واحد من أشهر الهواتف التي تتمتع بسعر رخيص للغاية ومناسب للطبقات المتوسطة ويحتوي على العديد من الإمكانيات التي تتنافس مع أقوى الهواتف في الماركات العالمية الأخرى يمتلك الهاتف شاشة رائعة كبيرة وأيضا سطوع عالي والكثير من المميزات الأخرى بالإضافة إلى سعر مميز والهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس.

مواصفات هاتف Realme c67 5g

‏يمتلك الهاتف مميزات رائعة جدا وهي:

معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 6100 من شركة ميديا تك بتكنولوجيا 6 نانومتر.

ذاكرة الوصول العشوائي تقدر ب 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X.

مساحة التخزين حوالي 128 جيجابايت، و يمكن مضاعفة المساحة عن طريق إضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى 2 تيرابايت.

نوع الشاشة IPS LCD، وقياسها 6.72 بوصة، ودقتها 1080 × 2400 بكسل (FHD+)، بينما معدل تحديث الشاشة حوالي 120 هرتز، وقيمة السطوع 680 شمعة.

الكاميرا الخلفيه ثنائية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

بينما الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.1.

سعة البطارية تقدر ب 5000 ملي أمبير، والجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

نظام التشغيل أندرويد 14.

إمكانية الاتصال السريع حيث يتوفر فيه شبكات الجيل الخامس 5G، ثنائي الشريحة، دعم Nano SIM.

يوجد به بصمة الإصبع في زر الطاقة.

سعر هاتف Realme c67 5g

يتراوح سعر هاتف ريلمي سي 67 فايف جي من حوالي من 170 إلى 180 دولار أمريكي.