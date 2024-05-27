“رابط شغااال”لينك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس فقط جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي

اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 خلال الساعات الماضية، حيث أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جميع النتائج بالمدارس، كما وفرت خدمة الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، فمن خلالها يتمكن أولياء أمور طلاب صفوف النقل الصف الرابع والخامس من الإطلاع على نتائجهم بكل سهولة ومن غير الحاجة إلى الذهاب لمقر المدرسة، ويأتي ذلك من أجل التسهيل والتيسير على الجميع.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

قامت بعض المحافظات بالجمهورية باعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 منذ لحظات، حيث أعلنت محافظة القاهرة أن نسبة النجاح لهذا العام قد فاقت العام الماضي بشكل كبير، وبالنسبة لباقي المحافظات سيتم رفع النتائج عبر البوابة التعليمية فور الانتهاء من أعمال التصحيح، فلقد ناشد الوزير جميع رؤساء الكنترول بضرورة الانتهاء من المراجعة ورصد الدرجات بشكل أسرع، مع مراعاة الدقة في رصد درجات الطلاب، وذلك من أجل فتح باب التظلمات والاعتراض على النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 عبر المنصة التعليمية، فمن خلالها يتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم التي حصلوا عليها في هذا الترم، ومن ناحية أخرى صرح المسؤول بمنح جوائز وهدايا قيمة للطلاب المتفوقين الحاصلين على الدرجات النهائية لهذا العام، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام عن ذلك في النقاط الآتية: