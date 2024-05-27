علمي وأدبي.. تحميل pdf جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق لوزارة التربية والتعليم

بالتزامن مع اقتراب ماراثون اختبارات الصف الثالث الثانوي ازداد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل كبير، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة أرقام الجلوس بجميع المدارس، إذ يخوض طلاب الشعبتين الاختبارات في شهر يونيو المقبل، وذلك انطلاقاً من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، ولقد أكد وزير التربية والتعليم على رؤساء اللجان بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعداد الكلي لسير عملية الامتحانات بدون أي مشاكل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

حرصاً على مستقبل كل طالب طرحت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين خلال الأيام السابقة، حتى يستعد الطلاب بمذاكرة المواد الدراسية بشكل أفضل، ومن ناحية أخرى أعلن الوزير أن جميع الأسئلة ستكون بعيدة عن كل التعقيدات، ووفقاً لما أعلنته الوزارة فإن جدول الامتحانات جاء على النحو التالي:

اليوم التاريخ المادة الاثنين 10/6/2024 التربية الدينية والتربية الوطنية الأربعاء 12/6/2024 الإقتصاد والإحصاء السبت 22/6/2024 اللغة العربية الثلاثاء 25/6/2024 اللغة الأجنبية الثانية السبت 29/6/2024 الفيزياء والتاريخ الثلاثاء 2/7/2024 اللغة الأجنبية الأولى السبت 6/7/2024 الكيمياء والجغرافيا الأربعاء 10/7/2024 الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، امتحان الرياضيات البحتة السبت 13/7/2024 تفاضل وتكامل الأربعاء 17/7/2024 الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، امتحان الفلسفة والمنطق السبت 20/7/2024 الرياضيات التطبيقية

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

من المقرر أن يتم انعقاد اختبارات الصف الثالث الثانوي لهذا العام بكافة محافظات الجمهورية في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 في تمام الساعة 9 صباحاً، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، وذلك طبقاً لما حدده وزير التربية والتعليم، كما ناشد الوزير جميع المسؤولين بضرورة الاستعداد التام والانتهاء من التحضيرات الخاصة بكل لجنة من أجل توفير البيئة المناسبة لكل طالب، وسير العملية التعليمية في مناخ هادئ خالى من أي شكاوى، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب الذين هم بناة المستقبل.