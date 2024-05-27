“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات لمشاهدة أروع الأناشيد

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، إذ تواصل العديد من الأمهات البحث عن تردد قناة طيور الجنة نظرا لأنها تعتبر واحدة من أفضل القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، وتأسست قناة طيور الجنة في عام 2008 وتميزت بمحتواها الترفيهي الجذاب الذي يساعد في تسلية الأطفال خلال أوقات الفراغ مما جعلها تلاقي إعجابهم، كما تمكنت قناة طيور الجنة من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل تقديمها لمحتوى متميز على مدار اليوم وجذب العديد من المشاهدين لذلك سوف نقوم من خلال موقعنا بعرض التردد الجديد لهذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

حققت قناة طيور الجنة نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة وحصدت العديد من الجوائز والتكريمات للاستمتاع بمشاهدة القناة يجب عليك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة أقوى وأفضل قناة للأطفال، فيجب تعيين تردد قناة طيور الجنة الملائم للقمر الصناعي الذي يتم عبره بث القناة، وذلك بالنظر إلى التحديثات الدورية التي جرت على تردد القناة، كما يجب زيارة الموقع الرسمي للقناة ومتابعة صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان الحصول على أحدث الترددات والتمتع بمشاهدة ممتعة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات

يمكننا معرفة تفاصيل تردد القناة الجديدة على قمر النايل سات من خلال ما يلي:

تردد القناة: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

يتم استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 4/3.

خصائص ومميزات قناة طيور الجنة