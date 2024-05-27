“لجماهير القلعة الحمراء” تردد قناة الأهلي الجديد 2024 التحديث الأخير لمتابعة أقوى المباريات

تهتم جماهير كرة القدم بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص بالبحث عن تردد قناة الأهلي الجديد 2024، وذلك من أجل القيام بمشاهدة المباراة المنتظرة التي سيواجه فيها نادي الأهلي نادي الألومنيوم بعد تأجيل لقائه مع فريق زد، كما أن القناة لا تقتصر على عرض المباراة النهائية فقط بل تقوم أيضًا بعرض استوديوهات تحليلية باستمرار على مدار اليوم باستضافه أقوى المحللين وأشهر لاعبي كرة القدم.

تردد قناة الأهلي الجديد 2024

شهدت الأيام القليلة زيادة في عمليات البحث حول تردد قناة الأهلي وذلك بسبب مباراة نادي الأهلي ونادي الترجي التونسي في نهاية دوري أبطال أفريقيا التي انطلقت أول أمس وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف، وتُقام مباراة الأهلي الألومنيوم يوم الأربعاء القادم، الموافق 29 من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. ويمكن معرفة تردد قناة الأهلي الجديد لمتابعة أقوى مباريات القلعة الحمراء من خلال السطور التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11440 أو 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب :رأسي – عمودي – vertical.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

خطوات تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد 2024

يمكن للمشاهدين و محبي كرة القدم في جميع دول الوطن العربي تنزيل تردد قناة الأهلي على التلفزيون مجانا، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: