أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 من الوجبة الأخيرة وزارة العمل العراقية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024، والمقرر إصدارها خلال شهر فبراير الحالي تهدف هذه المنحة إلى دعم الأفراد عديمي الدخل والأكثر احتياجا لضمان تحقيق مستوى معيشي كريم لهم سيتم الإعلان عن الأسماء إلكترونيا عبر موقع مظلتي لتسهيل عملية الوصول للمعلومات على المواطنين.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024
في هذا المقال سنوضح كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة بهذه المنحة تعتبر هذه الخطوة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جزءا من جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، تأتي المنحة المالية دعم حيوي للمستحقين خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين، المتقدمين للحصول على منحة رعاية الوجبة الأخيرة يمكن معرفة ما إذا تم قبولهم للاستفادة من الدعم أم لا عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع مظلتي .
خطوات الحصول على كشوفات الوجبة الاخيرة
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني حيث يمكن زيارة موقع مظلتي عبر الرابط المخصص لذلك.
- إدخال بيانات الحساب بعد الدخول إلى الموقع قم بإدخال بيانات حسابك والتي تشمل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- الوصول إلى قسم الرعاية الاجتماعية من النافذة الرئيسية للموقع اضغط على قسم “الرعاية الاجتماعية”.
- اختيار الكشوفات الخاصة بالمستفيدين ضمن قسم الرعاية الاجتماعية حدد خيار الكشوفات الخاصة بالمستفيدين ثم اختر المستفيدين من الدفعة السادسة.
- عرض قائمة المستفيدين ستظهر لك قائمة بالأشخاص المستفيدين من المنحة حيث تم اختيارهم بناءا على توافر مجموعة من الشروط.
- الاطلاع على التفاصيل يمكن الضغط على الرقم الوطني الخاص بك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقبولك في المنحة.