استعلام نتائج السادس الابتدائي في العراق “باقي المحافظات” ملفات pdf أسماء الناجحين الدور الأول 2024

توفر وزارة التربية العراقية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي، حيث تسعى لتسهيل العملية التعليمية وتقديم خدمات فعّالة للطلاب وأولياء الأمور. من أبرز هذه الخدمات، خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق عن الدور الأول وسوف نوضح في هذا المقال خطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك عبر موقع نتائجنا، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام من المدرسة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط المباشر لموقع وزارة التربية العراقية.

اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

اضغط على أيقونة “الاستعلامات عن النتائج”.

اختر الصف الدراسي والسنة الدراسية من بين الخيارات المتاحة.

أدخل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالطالب مثل الاسم، رقم الجلوس، المحافظة، والإدارة التعليمية.

بعد التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، اضغط على أيقونة “استعلم”.

انتظر لبضع دقائق حتى تظهر النتيجة على الشاشة بالتفصيل.

روابط تحميل النتائج

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

موقع نتائجنا يعد من المواقع الموثوقة والمعتمدة من قِبل وزارة التربية العراقية، ويقبل عليه الغالبية العظمى من الطلاب وأولياء الأمور. للحصول على النتيجة عبر موقع نتائجنا، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط المباشر لموقع نتائجنا.

اضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات” من القائمة الرئيسية.

اختر المرحلة الدراسية، صف الطالب، والعام الدراسي في الخانات المخصصة لهم.

أدخل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

حدد المحافظة.

انقر على “استعلم”.

ستحصل على النتيجة المطلوبة خلال بضع ثواني، ويمكنك طباعتها والاحتفاظ بها حتى تتمكن من استخراج الشهادة الأصلية من المدرسة.