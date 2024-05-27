انخفاض الذهب اليوم.. كم سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بعد التحديثات الجديدة

في الأردن اليوم، تشهد أسعار الذهب انخفاض ملحوظاً مقارنةً بالأيام السابقة، حيث يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل مثل التقلبات في أسواق المال العالمية والعربية، يعتبر الذهب في الأردن من أحد أبرز المعادن الثمينة التي يفضلها الكثيرون كاستثمار آمن وكهدية قيمة، لذلك، ينصح دائماً بمتابعة مواقع الأسعار الرسمية ومحلات الذهب الموثوقة للحصول على أحدث التحديثات والعروض المتاحة، ونبين لكم من خلال الأسطر التالية أسعار الذهب اليوم في الأردن.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

تم استقرار أسعار غرام الذهب اليوم الاثنين 27 مايو 2024 في الأردن، وفقًا لنقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، تتم إصدار أسعار الذهب في مساء كل يوم، حيث تكون الأسعار معمول بها من مساء الأحد إلى مساء الاثنين، تم تثبيت أسعار الذهب اليوم بعد انخفاضه الذي حدث قبل يومين بنحو 40 قرشًا في الجرام، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 47.4 ديناراً للبيع و45.4 ديناراً للشراء. في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.4 ديناراً للبيع و38.9 ديناراً للشراء، كما بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 54.9 دينار للبيع، و52.5 دينار للشراء.

أسعار سبائك الذهب عيار 24 في الأردن

أسعار الذهب اليوم في الأردن لسبائك الذهب عيار 24 على النحو التالي:

تبلغ 2,663.81 دينارا للسبيكة بوزن 50 جرام، و 53,276.13 دينارا للكيلو، و 532.76 دينارا لعيار 24 بوزن 10 جرام، و 53.28 دينارا لجرام واحد، و 266.38 دينارا لعيار 24 بوزن 5 جرام، و 5,327.61 دينارا لعيار 24 بوزن 100 جرام. تلك الأسعار تعكس التحديثات اليومية لسوق الذهب في الأردن.

كم سعر مصنعية جرام الذهب عيار 21 في الأردن؟

في الأردن، تحددت المصنعية بالحد الأدنى عند 3 دنانير لكل غرام من الذهب المحلي، بينما تصل أجور الدمغة إلى 40 قرشاً لكل غرام، بالنسبة للذهب المستورد، تبلغ تكلفة المصنعية 4 دنانير للغرام، وأما أجور الدمغة فيصل إلى دينار لكل غرام.