عيدكم سعيد.. موعد أجازة عيد الأضحى المبارك متي تبدأ ومتى تنتهي للقطاع العام والخاص 2024-1445

يبحث الكثير من العاملين بالدولة عن أجازة العيد عيدكم سعيد، موعد أجازة عيد الأضحى المبارك متي تبدأ ومتى تنتهي للقطاع العام والخاص 2024، ينتظر جميع المسلمين الأعياد الإسلامية بشغف وسرور، فهي تمثل فترات من السعادة والبهجة، ومن بين هذه الأعياد الهامة يأتي عيد الأضحى المبارك، الذي يعد من الأوقات المهمة التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، في كل عام، يبادر العاملون في القطاع الحكومي بالاستفسار حول مواعيد عيد الأضحى، حيث يعتبرونها فترة إجازة مهمة. لذلك، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توضيح وتبيان مواعيد الإجازات بدقة وتفصيل.

موعد أجازة عيد الأضحى المبارك متي تبدأ ومتى تنتهي للقطاع العام والخاص 2024

نضعكم الآن أمام كل ما يخص أجازة عيد الأضحى عيدكم سعيد، موعد أجازة عيد الأضحى المبارك متي تبدأ ومتى تنتهي للقطاع العام والخاص 2024، والتي نذكرها لكم فيما يأتي:

بالنسبة للقطاع العام فإن أجازة عيد الأضحى تبدأ يوم السبت الموافق الخامس عشر من يونيو القادم، على أن تنتهي هذه الأجازة يوم الثالث والعشرون من يونيو؛ كما أن يومي الجمعة والسبت السابقين لوقفة عرفات سيكونون أجازة للقطاع العام.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن الأجازة تبدأ يوم وقفة عرفات وتنتهي باليوم الرابع من أيام العيد المبارك، وهو اليوم العشرون من شهر يونيو القادم، جعله الله عيد يمن وفرح وبركات عليكم جميعا.

موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات

وبعد أن تعرفتم من خلال ما سبق على أجازة العيد عيدكم سعيد، موعد أجازة عيد الأضحى المبارك متي تبدأ ومتى تنتهي للقطاع العام والخاص 2024، نطير بكم الآن إلى محطة أخرى وهي موعد عيد الأضحى المبارك والذي بقي عليه أقل من عشرون يوما، حيث أنه من المقرر أن تكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو ويليه أول أيام عيد الأضحى المبارك.