القبض أمتى؟… الآن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكير موعد الصرف قبل عيد الأضحى

يتساءل كافة العاملين بالقطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، فهل تقوم الحكومة بتبكير موعد الصرف قبل عيد الأضحى المبارك أم لا، وعليه أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو والتي سيتم صرفها رسمياً قبل عيد الأضحى المبارك 2024، وجاء هذا القرار لينشر الفرحة والسعادة بين العاملين في الدولة، حيث سيمكنهم شراء كافة مستلزمات العيد بكل سهولة ويسر.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

قررت وزارة المالية المصرية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بدلاً من نهاية الشهر قبل عيد الاضحى المبارك والذي سيوافق يوم 17 يونيو المقبل، وهذا يرجع إلي إغلاق السنة المالية الجديدة 2023/2024، وأكدت الوزارة أن القبض سيكون في الفترة ما بين 9 يونيو إلى 13 يونيو 2024 وهذا بدلاً من يوم الثالث والعشرون من الشهر.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

جاءت موعد صرف مرتبات شهر يونيو بعد قرار تبكير الصرف ويكون مدة أيام الصرف خمسة أيام لتكون على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.

الأثنين الموافق 10 يونيو 2024.

الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024.

الاربعاء الموافق 12 يونيو 2024.

الخميس الموافق 13 يونيو 2024.

ما هو الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة؟

أعلنت الرئيسي عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بقطاع الدولة المصرية في شهر مارس الماضي 2024 ليصبح 6000 ألاف جنيه للعاملين بالدرجة السادسة، و6500 جنيه للعاملين بالدرجة الخامسة، وبالنسبة للعاملين على الدرجة الرابعة يبلغ 7000 ألاف جنيه، وموظفي الدرجة الثالثة يبغ الحد الأدنى لأجرهم 7500 جنيه، وموظفي الدرجة الثالثة 8000 ألاف جنيه، والدرجة الاولى 8200 جنيها، وبالنسبة لدرجة مدير عام 9200 جنيه، والدرجة العليا 10.200 ألاف جنيه.