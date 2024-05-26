10 ايام كاملين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي “هتسافر وتصيف فيهم”

كلما اقترب عيد الاضحى المبارك كلما تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المصريين العاملين بالقطاع العام بالدولة حول معرفة موعد اجازة عيد الاضحى حيث بدأ بالفعل العد التنازلي للاحتفال بالعيد ويريد المواطنين الاطلاع على موعد وقفة عرفات ايضا لعام 1445 هجريا حيث أن ذلك العيد يعتبر فرصة جيدة جدا للخروج أو السفر والتنزه مع الأصدقاء بسبب طوال ايام اجازته ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على جميع المعلومات التي تخص إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

يصل عدد أيام اجازة عيد الاضحى لعام 2024 ما يقرب من تسع ايام لجميع الموظفين العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام بالدولة حيث ان من المفترض ان تلك الايام تكون مدفوعة الأجر ومن المقرر أن يتم صدور قرار من قبل مجلس الوزراء يبين موعد اجازة عيد الاضحى ويبين موعد وقفة عرفات بعد أن يتم استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية عن شهر ذي الحجة لعام 1445.

بيان هلال شهر ذو الحجة 2024

اطمن اعلان من قبل الحسابات الفلكية التي تم اعدادها من قبل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة يتم ظهور مباشرة بعد أن يتم حدوث الاقتران الذي يحدث فيه تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت مصر ويأتي ذلك في يوم 29 من شهر ذي القعدة لعام 1445 الذي سوف يوافق يوم 6 يونيو لعام 2024.