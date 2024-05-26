دي كده أتعشت خالص “حقيقة زيادة نصيب الفرد في تموين شهر يونيو 2024” بمناسبة عيد الأضحى

في الأواني الأخيرة تم انتشار بعض المعلومات أنه سوف يتم زيادة نصيب الفرد المقيد على البطاقة التموينية على جميع البطاقات في صرف تموين شهر يونيو 2024 حيث ان وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت في السابق بتحديد مقدار الدعم التمويني لجميع الشهور وفي حالة زيادة نصيب الفرد او نقصانه فيتم الإعلان من قبل الوزارة حيث أنه يستفيد من البطاقة التموينية ما يقرب من 21 مليون بطاقة مدون عليها المواطنين المستحقين للدعم التموين ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على رد وزارة التموين والتجارة الداخلية حول زيادة نصيب الفرد في التموين عن شهر يونيو.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في تموين شهر يونيو 2024

وضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقه زيادة نصيب الفرد في تمويل شهر يونيو 2024 قائلة إنه لم يتم صدور أي قرارات جديدة بخصوص قيمه الدعم التموين المقرر صرفه شهريا حيث انه يتم صرف مبلغ 50 جنيه كل شهر يمكن للفرد المدون على البطاقة صرف زجاجة زيت 800 ملم و 1 كيلو جرام من السكر المعبأ وينطبق ذلك حتى الفرد الرابع والخامس يحصلون على 25 جنيه.

مواعيد صرف السلع التموينية عن شهر مايو

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ سلع التموينية في جميع منافذ البيع في يوم واحد من كل شهر وبذلك سوف يتم صرف التموين عن شهر يونيو عام 2024 ابتداء من اول يوم في شهر يونيو ويمكن صرف التموين على مدار الشهر، علمًا بأن لا يوجد أي زيادات جديدة على نصيب الفرد في التموين، وسوف تقوم بصرف البطاقة بعدد الافراد المتاحين بها كما أعلنت الوزارة من قبل.