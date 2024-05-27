رسميا لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول بغداد/البصرة/نينوي/ديالي عبر موقع نتائجنا الوزاري

تزداد معدلات البحث على جوجل عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول بغداد وديالي والبصرة وجميع المحافظات حيث تتوالى اعلانات ظهور النتيجة في العديد من المحافظات العراقية، وقد بدأ ذلك منذ يوم الأربعاء بالاعلان عن نتيجة محافظة الرصافة، ومنذ ذلك الحين يظهر خلال اليوم الواحد نتيجة هذا الصف الدراسي في أكثر من محافظة، ولهذا يبحث الطلاب عن نتائجهم طوال ساعات الليل والنهار، وفي هذه السطور نعرفكم على التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول بغداد

خلال هذه الساعات تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول بغداد والرصافة الثانية وديالي ونينوى ولذلك يتسارع الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن النتيجة والاطمئنان على درجات ابنائهم، حيث أكدت الوزارة أن معظم المديريات التعليمية قد وصلت إلى نهاية مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات واعتماد النتيجة، ويرجع سبب التأخير في الإعلان عن النتائج، إلى حفظ وزارة التربية والتعليم العراقية على أن تسير عملية التصحيح بمستوى رفيع من العدل والاحترافية، للحفاظ على حق كل طالب في الحصول على الدرجة المستحقة.

أما في الوقت الحالي يتم رفع النتيجة على منصة نتائجنا حتى يتمكن كل طالب وولي أمر من الاستعلام عن النتيجة في غضون ثوان معدودة في أي وقت وفي أي مكان، ويستطيع الطلاب الاستعلام بكل سهولة عن طريق منصة نتائجنا وهي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم توضح درجات الطالب بالتفصيل في كل المواد.

نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا

يرغب الطلاب في الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 واسط وكركوك وجميع المحافظات، بعد أن تم الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج في المحافظة التابع لها، ويتم ذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة نوضحها في السطور التالية: