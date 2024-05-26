إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في بابل 2024 العراق

تم عرض نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة بابل قبل ثواني قليلة، بما أصبح بإمكان جميع الطلاب والطلبات لديهم رابط الإستعلام عن النتائج الخاصة بمرحلة الصف السادس في العراق، حيث إن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لرفع باقي المحافظات التي تأخرت عن الظهور، حتى تكون متاحة أمام الطلبة في الساعات القليلة المقبلة، لكي يتمكن من البحث عن نتائجهم.

عرض نتائج السادس في العراق

عُرضت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عدد من المحافظات العراقية، ليتبق فقط بعض المحافظات التي قيد عملية التصحيح والمراجعة النهائية، لكي يتم الإعلان عن النتائج والكشوفات الخاصة بهم في أقرب وقت، بما يسمح لهم في الإستعلام عن النتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية الأكثر أهمية بالنسبة للكثير من الطلاب والطالبات داخل دولة العراق.

خطوات استخراج كشوف نتائج السادس

ويمكنك الإطلاع على كشوف نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، وفقًا للخطوات الأتيه:-