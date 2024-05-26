برقم الجلوس..الان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية الترم الثاني 2024 عبر نتيجة نت 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الثاني للعام 2024، حيث تشهد الان موقع البحث، أعلى نسبة بحث من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول فى محافظة الإسكندرية، وذلك لأهمية هذه المرحلة الدراسية كنقطة فاصلة في المسار التعليمي للطلاب، حيث تحدد الطريق التي سيسلكونها سواء نحو التعليم الفني أو الثانوي العام،و لذا يبذل الطلاب جهودهم المكثفة خلال هذه المرحلة للنجاح والوصول إلى المرحلة الثانوية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم البحث والاستفسار عن موعد الإعلان عن نتيجة هذا الصف في الآونة الأخيرة بين الطلاب وأولياء أمورهم في محافظة الإسكندرية.

نتيجة 3 إعدادى بمحافظة الإسكندرية الترم الثاني 2024:

وفقًا لتصريحات الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التعليم في محافظة الإسكندرية، فقد بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024 في الإسكندرية نحو 104,113 طالبًا وطالبة وتم توزيعهم على 384 لجنة امتحانية ، وأضاف أبوزيد أن عملية الامتحانات قد تمت بكل سهولة وأمان، ولم يتم رصد شكاوى كبيرة، بل تم التعامل بصرامة مع بعض التجاوزات البسيطة التي حدثت ، مشيرا إلى أنه جاري الان العمل على قدم وساق من اجل الانتهاء من اعداد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية 2024:

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني من خلال رابط موقع بوابة التعليم الأساسي، وذلك من خلال الخطوات التالية: