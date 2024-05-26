مبروك للكل.. لينك نتائج السادس الابتدائي والدور الأول في العراق 2024 عبر موقع نتائجنا الإلكتروني عموم المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي والدور الأول في العراق 2024، والتي من المفترض أن يتم رفعها على البوابة الإلكترونية خلال الساعات المقبلة، فمن أجل التسهيل على أولياء الأمور والطلاب أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر شبكة الإنترنت، لذا ناشدت الجهات المختصة أولياء الأمور بضرورة متابعة الموقع الرسمي بشكل مستمر من أجل الإطلاع على كافة التحديثات المتعلقة بالنتيجة.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي والدور الأول في العراق 2024

يرتقب أولياء الأمور موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي والدور الأول في العراق 2024 بفارغ الصبر، فلقد انتهى طلاب السادس الابتدائي من أداء اختبارات نهاية العام خلال الفترة الماضية، ووفقاً لما تم إعلانه فإنه سيتم رفع كشوف النتائج خلال اللحظات القادمة، حيث أكد الوزير على جميع رؤساء الكنترول بعدم الإفصاح عن النتائج إلا بعد اعتمادها رسمياً بكافة المحافظات، كما شدد عليهم بضرورة الحرص عند مراجعة أوراق الإجابات ومنح كل طالب حقه.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطورات التكنولوجية الحادثة بالعالم أجمع، وكذلك من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب وآبائهم قامت وزارة التربية والتعليم بتدشين منصة إلكترونية يتم خلالها طرح الخدمات التعليمية ورفع النتائج عليها، حيث تتيح المنصة أيضاً خدمة الاستعلام عن النتيجة، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك: