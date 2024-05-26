هتاخد العيدية فلوس مش لحمة .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 قبل العيد بأسبوع

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 حيث أن العديد من الأشخاص المستفيدة من هذا البرنامج يتساءلون عن هذا الموعد، فالجميع يترقب موعد الصرف حتى يقوم بشراء احتياجاتهم الضرورية وخاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وفي السطور القادمة سوف نعرض لكم هذا الموعد وكيفية الاستعلام عنه.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024، والتي سوف يتم صرفه لأكثر من 11 مليون شخص، وهو يبدأ 15يونيو لجميع المستفيدين من هذا البرنامج يمكنهم صرف المعاش بعدة طرق مختلفة، والطرق هي:

بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصرف.

البنوك العامة.

فروع البريد.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

وفي السطور القادمة سوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024، والخطوات هي: