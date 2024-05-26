“صَدرت رسمياً✅✅” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بابل بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

بحث مكثف من جانب طلبة وطالبات الصف سادس ابتدائي حول نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بابل والتي تم الإعلان عن ظهورها الآن بشكل رسمي، حيث انتهت لجان التصحيح والتدقيق بمديرية التربية بالمحافظة من كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وإعلانها من خلال الكشوفات الخاصة بها، وإليكم في السطور القادمة كل التفاصيل الخاصة بالنتائج وخطوات الاستعلام عنها.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بابل

يمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بابل بالاسم أو الرقم الامتحاني من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: يجب التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو الولوج إلى موقع نتائجنا الوزاري على الإنترنت.

على الإنترنت. الخطوة الثانية: اختيار نتيجة سادس ابتدائي 2024 دور أول.

الخطوة الثالثة: تحديد المحافظة التابع لها الطالب ومن ثم النقر على تنزيل.

الخطوة الرابعة: يمكن الاستعلام عن نتيجة الطالب من خلال الكشوفات Pdf على الموقع بالاسم أو الرقم الامتحاني.

أو يمكن تحميل النتائج من خلال جوجل درايف واستخراج نتيجة الطالب.

استخراج نتائج سادس ابتدائي دور أول 2024 محافظة بابل

منذ دقائق قليلة أعلنت تربية بابل عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بابل بشكل رسمي وتم رفع كشوفات النتائج لجميع الطلبة بشكل إلكتروني عبر نتائجنا، وجاءت نسبة نجاح الطلاب في المحافظة مرتفعة عن الأعوام السابقة، ومن المنتظر أن تعلن التربية بالمحافظة عن نسب نجاح الطلاب بشكل عام في الدور الأول وكذلك نسب النجاح الخاصة بالمواد التي أدى الطلبة الامتحانات بها في الدقائق القادمة.