عرض نتائج واسط والرصافة 2 والبصرة.. إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق

لم يتبق سوى محافظات قليلة لم تكون بعرض نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، لكن جميع المديريات التابعة لها تعمل بكافة جهدها في إطار الإعلان عن كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي، مع العلم أن الوزارة حرصت على أن يتم الإنتهاء من ظهور النتائج في أقرب وقت، بما يُتاح فرصة للطلاب أمامهم لتقديم طلبات الإعتراضات، والعمل على مراجعتها بشكل سهل وسلس، ولذا فمن المتوقع الإنتهاء من عرض جميع المحافظات في القريب العاجل.

الإجازة الصيفية للسادس الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن الإجازة الصيفية بدأت بالفعل لجميع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، وذلك عقب الإنتهاء من الإمتحانات التي انتهت في 19 مايو 2024، لتبدأ محركات البحث تتجه مباشرة إلى البحث عن النتائج، ومعرفة الدرجات والكشوفات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن وقت الإجازة هو استرخاء لكل طالب قبل بدء الدور الثاني.

كيف أحصل على نتائج السادس الابتدائي في العراق

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإعلان عن كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، كما يلي:-