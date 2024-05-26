لولو عم بتضيع.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعيه على نايل سات وعرب سات بجودة HD

تردد قناة وناسة الجديد، قناة وناسة هي القناة التي تبث محتوى مخصص للأطفال حيث تعرض من خلاله الكثير من الاغاني المحببة لدى الأطفال، واليوم سوف نتعرف معكم على تردد قناة وناسة حيث أنها من القنوات الأشهر والأكثر بحثا من الأمهات والآباء الذين يبحثون عن وسائل ترفيه مميزة في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة وناسة

استطاعت قناة وناسة في السنوات الماضية ان تنال اعجاب الآباء والأمهات الذين يبحثون عن طرق مبتكرة يمكن من خلالها الهاء الأطفال ومساعدتهم في قضاء وقت من المتعة والمرح و تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

جودة البث: HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات

كما يمكن تنزيل القناة من خلال إحداثيات وتردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات حيث يأتي التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: رأسي.

تردد القناة: 11393.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز التلفزيون

يمكن للأمهات ان يقوموا بتثبيت قناة وناسة على جهاز التلفزيون بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

اولا ستقوم بفتح جهاز التلفزيون الخاص بك والضغط على قائمة الإعدادات.

ومنها ستقوم بالنقر على خانة تثبيت اليدوي الظاهر أمامك على الشاشة.

يتم تحديد القمر الصناعي الذي سيتم تثبيت القناة عليه.

إدخال أهم المعلومات التي تخص القناة ومنها التردد الاستقطاب معدل الترميز.

الضغط على زر بحث الموضح أمامك على التلفاز.

وأخيرا ستقوم بالنقر على حفظ حتي يتم حفظ القناة على الجهاز.

اغاني قناه وناسة

تعرض قناة وناسة عدد من أغاني الأطفال التفاعلية والمحببة لديهم والتي تقدمها لولو وهي تأتي كما يلي: