تحديث WhatsApp المذهل والخطير!.. تنزيل واتساب الجديد.. وداعًا للأخضر وتغبير الشات من جديد

يقوم تطبيق واتساب بإدخال بعض السمات الإفتراضية الجديدة، التي من بينها تغيير لون الدردشة عبر التطبيق ذاته، وذلك يشمل العديد من الهواتف الذكية المتمثلة في الأندرويد والأيفون، بالإضافة إلى تغيير اللون الأخضر المعروف عن الواتساب الشهير، هذا وأن التطبيق يُتيح مجموعة مميزة من الإعدادات للألوان، وهو قيد عملية التطوير التي سيتم الإنتهاء منها في أقرب وقت لتدخل ضمن الإصدار التجريبي، مما سيتم العمل على طرح هذه الميزة في أقرب وقت بحيث يتطلع عليها جميع المستخدمين حول العالم.

مميزات جديدة في الواتساب

وفي ظل ذلك، قام تطبيق واتساب، بتحديث ألوان التطبيق لمستخدمي الأندرويد، بالإعتماد على الهوية الخضراء لكافة العناصر المختلفة مثل الأيقونات والإشعارات، ليتم إصدار تجريبي من التطبيق لنظام التشغيل أندرويد، مما تم حينها اكتشاب متتبع الميزات الجديدة للدردشة الإفتراضية التي هي قيد التطوير في الوقت الحالي، وبعد لإنتهاء الإختبار ستُصبح الميزة متاحة للنسخة التجريبية التي سيراها كافة المستخدمين في وقت سابق.

سمات الدردشة الجديدة في واتساب

وتم التقاط صورة مؤخرًا، تُفيد إلى أن تطبيق واتساب يعمل على منتقي سمات الدردشة في التطيق ذاته، بالإضافة إلى أن الميزة تكون ضمن الإعدادات، وهذه السمة متاحة بخمسة ألوان مختلفة ومميزة منها اللون الأرزق والرمادي والأحمر وكذلك الأرجواني، مما سيُعلم المستخدم بأن اختيار أحد السمات الخاصة بالدردشة سيؤدي مباشرة إلى تعيين اللون وكذلك خلفية الشاشة الخاصة بالواتساب للمحادثات التي تُجرى على الهواتف.