“بشرة خير لجميع المواطنين” فرحة العيد.. مرتبات يونيه 2024 هتنزل قريبًا!

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك ورغبة المواطنين في شراء ملابس ومستلزمات العيد بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024وذلك حرصا منهم على إحضار الطقوس التي تبث الفرحة في النفوس وتشعرهم ببهجة العيد، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن ذلك الموضوع، والمواعيد الرسمية لصرف رواتب العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

بالفعل قد أعلنت وزارة المالية المصرية عن المواعيد المقررة لصرف رواتب العاملين بالدولة خلال شهر يونيو:

وذلك لعدة أسباب أبرزها اقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك وأيضا بسبب نهاية العام المالي، لذا أعلنت رسمياً أنه سوف يتم صرف الرواتب في مواعيد مبكرة عن الشهور السابقة.

ومن المقرر رسمياً أن يتم صرف الرواتب ما بين يوم ٩ من شهر يونيو المقبل وحتى يوم ١٣ لنفس الشهر مع مراعاة أيام العطلات والإجازات الرسمية.

مع العلم أيضاً أن جميع ماكينات الصراف الآلي تعمل على مدار اليوم وحتى أيام العطلات والإجازات الأسبوعية والرسمية.

وبناء على ذلك فقد تم بالفعل صرف مرتبات شهر مايو أيضاً في مواعيد مبكرة عن كل شهر وذلك منذ يوم ٢٣ وحتى نهاية الشهر.

مع العلم أيضاً أن جميع البنوك ومكاتب البريد ستكون على علم تام بتلك المواعيد وعلى استعداد تام أيضاً.

الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالدولة لعام ٢٠٢٤م