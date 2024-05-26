سماعات أبو اير 2 برو لاسلكية.. بلوتوث 5.2 وشحن سريع وبطارية قوية.. أحصل عليها قبل غيرك

تعد سماعات آوبو أنكو اير من افضل السماعات اللاسلكية التي أطلقت من الشركة العالمية آوبو المعروفة حيث تم الكشف عن جودة سماعات أنكو التي تعمل من خلال الاتصال عبر البلوتوث ومن خلال جودة صوت ملائمة لأذن السامع، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم التفاصيل اللازمة التي تختص بهذا الموضوع في السطور الآتية.

ماهي خصائص سماعات آوبو انكوا ير

تحتوي علي محركات غشائية مصنوعه من التيتانيوم مقاس 12.4 مم تعمل هذه الخاصية علي إلغاء ضوضاء الميكروفون الذي ينشأ أثناء المكالمات.

تقدم للمستخدم خاصية الاستمتاع بالأصوات نتيجة هذه المحركات التي تعمل من خلال تقنيه وجودة مميزة.

كما تميز هذه السماعات بأنها مطليه بمادة التيتانيوم فائق الصلابة، التي تعمل علي قوة متزايدة بالإضافة إلي مستوي عالي جدا من اجل الاستمتاع بجميع التفاصيل.

من ضمن مميزاتها وضع الشفافية.

ارتداء ثابت ومريح للآذن.

مميزات سماعات أوبو الجديدة