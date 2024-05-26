ترقبوا .. نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني عموم المحافظات “كربلاء نينوي الكرخ الواسط”

نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني، وضحت وزارة التعليم عن كيفية معرفة نتيجة الطلاب من خلال استخدام الرقم الامتحاني وحثت على ضرورة معرفة الرقم فمن دونه ستواجه عدة صعوبات حتى تستطيع الحصول على نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني الدور الأول

نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني

يجدر الاشارة أن نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني ستظهر خلال أيام قليلة مما جعل الطلاب يرغبون في معرفة موعد الإعلان عنها ليطمئنوا على نتائجهم، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق بتوضيح عدة نقاط اهمها أن النتائج ستظهر بعد التدقيق ورصد الدرجات ومن ثم رفعها على الموقع، فيمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الخاص وهو نتائجنا في العراق، حتى تستطيع معرفة نتيجتك دون تعسر.

في الخطوة القادمة يجب أن تقوم بكتابة المرحلة الدراسية الخاصة بك وهو “الثالث متوسط”.

كما يجب أن تقوم بإدخال المعلومات التي ستطلب منك متمثلة في “الرقم الامتحاني الخاص بالطالب”.

لا بد أن تقوم بالضغط على خانة الاستعلام.

انتظر لبضع ثواني حتى تستطيع الحصول على نتيجتك.

نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني الدور الأول

يمكنك معرفة نتيجتك وهي المرحلة الدراسية الثالث متوسط من خلال استخدام الرقم الامتحاني للطالب، فالجدير بالذكر بعد امكانيتك للحصول على نتيجتك دون معرفة الرقم الأمتحاني، كما يجب العلم بوجود رابط رسمي للحصول على النتيجة بسهولة وهو “موقع نتائجنا في العراق“، فيمكنك الدخول إليه ومن ثم واتباع عدد من الخطوات للاستعلام عنها، فهذا الربط يحمل نتائج جميع الصفوف بدولة العراق.