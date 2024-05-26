“هنـــا” تنزيل نتائج السادس الابتدائي مصر 2024 جميع المحافظات بالاسم فقط

تصدر البحث في جوجل عن تنزيل نتائج السادس الابتدائي مصر 2024، واهتم مجموعة كبيرة من أولياء الأمور بمعرفة نتيجة أبنائهم، وذلك بعد مرور أسبوع تقريباً على إنتهاء امتحانات نهاية العام في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستكون متاحة عقب انتهاء المديريات داخل المحافظات بانتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات.

تنزيل نتائج السادس الابتدائي مصر 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنها قامت بتوفير رابطا إلكترونياً تابعا لها للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي مصر 2024، وذلك من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس والمديريات التعليمية، حرصاً من الوزارة على توفير الوقت والجهد عن الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

أوضحت وزارة التعليم مجموعة من الخطوات للاستعلام عن النتيجة بسهولة

اولا يجب عليك زيارة موقع بوابة التعليم الاساسي من هنا .

من الصفحة الرئيسية قم باختيار الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024.

قم بادخال اسم الطالب ورقم الجلوس أو الرقم القومي الخاص به.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر في صفحة اخرى بالتفصيل بالدرجات.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي

قامت الوزارة بتقسيم درجات كل مادة من المواد الدراسية كالتالي: