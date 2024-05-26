الف مبروك.. نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى يمكنكم معرفة أسماء الناجحين

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في عدة محافظات عراقية، حيث ظهرت بالفعل نتائج صلاح الدين والسليمانية، و نتائج نينوى في طريق الأعلان عنها، فلقد عملت مراكز التصحيح بجد لإنهاء عملية التصحيح ونشر النتائج ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوى عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي نينوي، يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في محافظة نينوى وفي جميع محافظات العراق اتباع الإرشادات التالية للاستعلام عن نتائج الدور الأول لامتحان السادس الابتدائي:

يمكنك فتح موقع نتائجنا

ومن ثم البحث عن محافظتك في جدول النتائج، بمجرد اعتماد النتائج، ستجد خيار التنزيل أو المشاهدة في مربع النتائج.

انقر على هذا الخيار وانتظر حتى يتم تحميل نتائج السادس الابتدائي على جهازك.

بعد ذلك، افتح ملف PDF وابحث عن درجاتك باستخدام الرقم الامتحاني.

نتائج السادس الابتدائي في محافظه نينوى 2024

تسعى وزارة التربية العراقية جاهدة لتوفير سبل الراحة لجميع الطلاب خلال فترة الامتحانات، وذلك من خلال توفير رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع أنحاء العراق لعام 2024، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة يكفيك، كطالب، اتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية ثانيا، أدخل الرقم التحقق في الحقل المخصص وانتظر تحميل الصفحة. ثالثا، انتقل إلى قسم نتائج الصف السادس الابتدائي. رابعا، أدخل الرقم الامتحاني الخاص بك. خامسا، انقر فوق زر “عرض النتيجة”.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطمئنان والحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق بسهولة ويسر حيث تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود وزارة التربية العراقية لتوفير أفضل الخدمات التعليمية والتسهيلات للطلاب وأولياء الأمور.