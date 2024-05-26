العمل.. 𝕞𝕠𝕝𝕤𝕒.𝕘𝕠𝕧.𝕚𝕢 استعلم عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق

تجهز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للكشف عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة، حيث ينتظر العديد بفارغ الصبر معرفة دعمهم المالي، تهدف هذه الجهود إلى تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة وتحسين مستوى حياتهم من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية، يمكن للراغبين في معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل في العراق والبحث عن قائمة المستحقين، من المتوقع أن يتم الكشف عن أسماء المستفيدين للدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية في عام 2024 قريباً، مما سيساهم في تحسين أوضاع الأسر المحتاجة في العراق.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط الضرورية لتأهل الأفراد للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بطريقة عادلة، من أهم هذه الشروط التالي::

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية. ألا يتقاضى المتقدم أي معاش آخر يجب ألا يكون للمتقدم وظيفة في الجهاز الحكومي. يجب أن يكون عمر المتقدم بين ثمانية عشر إلى ستين عامًا.

المستندات المطلوبة في الرعاية الاجتماعية

تحدد الجهات المختصة الوثائق اللازمة للتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية بعدد محدد من المستندات وهي كما يلي:

يقدم نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بالمستفيد.

كذلك إرفاق نسخة من تفاصيل دخله الشهري.

توفير نسخة من شهادة الميلاد لكل شخص في الأسرة.

كذلك يجب توفير من صورة من بطاقة التموين.

أخيرًا، يجب تقديم نسخة من شهادة العائلة المدنية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي للوجبة الأخيرة لعام 2024، ويمكن للأفراد اتباع الخطوات التالية عند الاستعلام: