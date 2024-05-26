“هنـــا” خطوات الاستعلام عن نتائج الصف العاشر في الكويت 2024 “وزارة التربية الكويتية”

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت عن تحديد موعد ظهور نتائج العاشر في الكويت 2024، حيث أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد الإنتهاء من عملية تصحيح امتحانات وأوراق الطلاب بالكامل، كما أتاحت الوزارة رابط مخصص للتعرف على نتائج الطلاب بشكل دقيق، وسوف نتعرف معكم من خلال السطور التالية على بعض التفاصيل الخاصة بالنتيجة، فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف العاشر في الكويت 2024

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

قم بالدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الإلكترونية من هنا.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات اللازمة.

اضغط على كلمة نتائج الصف العاشر.

ثم اختر الفصل الدراسي الثاني.

من ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة، وسوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

خطة توزيع درجات الصف العاشر في الكويت 2024

يتم توزيع درجات طلاب الصف العاشر في الكويت كالآتي:

اللغة العربية 60 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة أيضا.

التربية الإسلامية 40 درجة.

الرياضيات 80 درجة.

درجة المعلوماتية 10 درجات.

أما القرآن الكريم 20 درجة.

الفيزياء 60 درجة.

الكيمياء 60 درجة.

أما الإجتماعية 40 درجة.

سوف يتم ظهور النتائج فورًا بعد الاعتماد من التصحيح لجميع الطلاب.

موعد اعلان نتائج الصف العاشر في الكويت 2024

قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالإعلان عن موعد رصد نتائج طلاب الصف العاشر، وذلك يوم 30 من مايو الجاري، كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم نشر كافة نتائج الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.