نزلت الدفعة الجديدة .. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 في عموم العراق

من اهم برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدم في العراق هو برنامج دعم مالي يتم تقديمه لجميع المستحقين له بالدولة حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهتم جدا بعرض أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية من خلال المنصة المعتمدة من خلالها منصة مظلتي حيث انها اتاحت ايضا الاستعلام عن الاسماء من خلال هذه المنصة حتى تسهل على المواطنين الاطلاع على الاسماء الجديده المقبولة ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والاطلاع ايضا على شروط القبول في الرعاية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

تابعوا معي النقاط التالية للاطلاع على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

ادخل أولا على منصة مظلتي عن طريق النقر على هذا الرابط.

حدد أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة المعروضة الاستعلام عنها.

انقر على المحافظة التي تنتمي إليها.

اكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على ايقونة الاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

تم تحديد بعض الشروط من قبل الجهات المسؤولة التي من المفترض توافرها في المتقدم ويتم قبوله للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية يمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة النقاط التالية: