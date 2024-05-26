هتروق وتحلى قبل العيد… موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة المقدرة 15%

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، بهدف التخفيف من الضغط المالي على الموظفين والمستفيدين من دخلهم الشهري، قررت وزارة المالية في الحكومة تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 تم اتخاذ هذا القرار استعدادًا لاقتراب عيد الأضحى المبارك المقرر يوم 17 يونيو المقبل، مما يعتبر خطوة مهمة لضمان توفير السيولة المالية للموظفين قبل العطلة الرسمية للعيد وفقا لتصريحات شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،

فإن هذا القرار يأتي في إطار إغلاق السنة المالية 2023-2024، حيث سيتم صرف مرتبات العاملين في القطاع الحكومي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو، يأتي هذا الإجراء استجابةً للظروف المالية الراهنة وتحسبا الالتزامات الشهرية للموظفين وأسرهم وتعزيز الثقة في النظام المالي والاقتصادي.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وزارة المالية نشرت في بيان سابق لها جدول زمني لصرف مرتبات شهر يونيو للموظفين الحكوميين نظراً لإغلاق السنة المالية 2023-2024، واقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024 تم الإعلان عن تقديم موعد صرف المرتبات للشهر المقبل في إطار خطوات التحضير للعيد بهدف تخفيف الضغط المالي على الموظفين وتمكينهم من التخطيط لاحتياجاتهم خلال الإجازة القادمة.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وفقا لتصريحات شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية فقد تقرر صرف مرتبات شهر يونيو المقبل خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 13 يونيو يأتي هذا الإعلان في إطار الالتزام بالجدول الزمني للصرف مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية التي تتزامن مع هذه الفترة، تهدف هذه الخطوة إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للموظفين قبل حلول العيد وتخفيف الضغط المالي عليهم، حيث يمكنهم تلبية احتياجاتهم الشهرية وتحمل نفقات الاحتفال بالعيد، كما تعتبر هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة للحكومة في دعم المواطنين وتحفيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد في ظل التحديات الحالية.