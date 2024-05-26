natiga4dk.net.. نتيجة الصف الخامس الترم الثاني 2024 جميع المحافظات بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الصف الخامس الترم الثاني 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والاعدادية الترم الثاني من العام 2024، يتيح هذا الإعلان للطلاب فرصة الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر عبر استخدام رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب، يمكن الوصول إلى النتائج عن طريق البوابة الإلكترونية للمحافظة التابع لها الطالب أو من خلال بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الخامس الترم الثاني 2024

تعتبر البوابة الإلكترونية المذكورة الجهة المعنية بإعلان النتائج بمجرد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا السيد محمود حجازي، وتعمل هذه البوابة على توفير النتائج فور تصديقها مما يضمن سرعة ودقة عملية الاستعلام للطلاب وأولياء الأمور، تقدم بوابة التعليم الأساسي فرصة فريدة للطلاب للاطلاع على درجاتهم في جميع المواد بشكل مفصل ودقيق ويمكن القيام بذلك عبر إدخال رقم الجلوس لذا سنقدم لكم الخطوات البسيطة تابعوا معنا.

رابط الاستعلام عن نتيجة 5 ابتدائي

التي يمكن اتباعها للاستعلام عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي:

يتطلب الأمر الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي ويمكن الوصول إليه بسهولة من هنا. اختيار الخدمة المتعلقة بنتائج الطلاب من بين الخيارات المتاحة على الموقع. بعد ذلك يطلب من الطالب إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المخصصة لها على الصفحة. يجب تحديد المرحلة التعليمية المناسبة للبحث. وهي مرحلة الابتدائية ومن ثم تحديد الصف الرابع أو الخامس أو السادس كمرحلة دراسية. بعد إكمال إدخال البيانات المطلوبة يتعين على الطالب النقر على زر عرض النتائج للحصول على النتيجة المرتبطة برقم الجلوس المُدخل.

بهذه الخطوات البسيطة والواضحة يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مجهود كبير أو الانتظار لفترة طويلة.