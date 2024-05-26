رحلات ميسرة لضيوف الرحمن.. خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين خلال موسم الحج 1445 والأسعار

حجز تذاكر قطار الحرمين، اقترب موسم الحج لذلك تستعد المملكة بكامل طاقتها الى استقبال حجاج بيت الله الحرام والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، ومن أكبر هذه العقبات والتنقل في الحج بين المدن السعودية وذلك لكبر المسافة بينهما ويساعد القطار على تخطي هذه العقبة، حيث يصل بين جميع مدن المملكة لذلك يعتبر من أفضل وسائل التنقل في المملكة، حيث يوفر الراحة والأمان بالحجاج لذلك يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين في موسم الحج وأسعار التذاكر في تلك الفترة من العام.

خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين خلال موسم الحج 1445

قد أعلنت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية عن كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين خلال موسم الحج وقد جاءت خطوات الحجز على النحو التالي:

اولا القيام بالدخول على موقع حجز تذاكر قطار الحرمين ويمكن الدخول إليها من هنا .

ومن ثم ستكون بالضغط على أيقونة حجز التذاكر.

يتم بعدها تحديد محطة انطلاق الرحلة ومحطة الوصول والدرجة ومكان المقاعد داخل القطار.

اختيار المواد التي ترغب في حجز التذكرة فيه.

تحديد عدد الأفراد الذين ستقوم بحجز تذاكر لهم.

إدخال البيانات الخاصة بالشخص الذي سيقوم بحجز التذاكر ومنها طرق الاتصال الشخصي.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام.

سداد رسوم الحصول على تذاكر.

أسعار تذاكر قطار الحرمين خلال موسم الحج 1445

قد قامت وزارة النقل في المملكة بعمل تحديثات أخيره على أسعار تذاكر القطار في موسم الحج 1445 وقد جاءت أسعار التذاكر بعد التحديثات الاخيره كالتالي: