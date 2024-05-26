ثبت الان.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات HD

يزيد البحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 فهي من أفضل القنوات التي تعمل على بث العديد من البرامج الخاصة بالأطفال، وكذلك تساعد في نشر القيم والأخلاق بين الأطفال، فهي لا تعمل على بث أي محتوى غير أخلاقي، وتقدم أفلام الكرتون التي يفضلها جميع الأطفال، حيث تم تغيير التردد الخاص بها من قبل إدارة القناة لكي تعمل على رفع الجودة الخاصة بها، ومن خلال مقالنا نذكر لكم أهم ترددات القناة الجديدة وأهم مزايا القناة بشكل مفصل.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يعتبر تردد قناة وناسة الجديد 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الأباء لأنها تقدم أفضل محتوى على الإطلاق، فهي تراعي عمر الاطفال من خلال تديم المحتوي الذي يراعي الأخلاق والقيم الإنسانية، حيث يكون التردد الخاص بالقناة كما يلي:

1- تردد القناة على النايل سات

التردد الجديد: 11595.

القمر الصناعي: نايل سات.

بمعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

مستوى الجودة: HD.

2- تردد القناة على العرب سات

التردد الجديد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقطاب القناة: عمودي.

مستوى الجودة: HD.

برامج قناة وناسة للأطفال

تقدم القناة عدد كبير للغاية من أنواع البرامج المختلفة، والتي ينجذب إليها جميع الأطفال المشاهدين، حيث يتم الاستفادة منها في تعليم الكثير من المهارات والقيم الجديدة، والتي تكون كمال يلي: